A Napoli sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per lo scudetto, e questa volta nessuna scaramanzia può fermare l’entusiasmo. Dopo il trionfo contro il Cagliari nell’ultima di campionato, gli uomini di Conte si sono laureati Campioni d’Italia per la quarta volta nella storia del club. I festeggiamenti degli azzurri sono previsti per lunedì 26 maggio. Secondo Gianluca di Marzio Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che lunedì 26 maggio dalle 15, il pullman della squadra sfilerà lungo il lungomare della città, partendo da Molo Luise fino a Piazza Vittoria e ritorno. Ulteriori informazioni saranno comunicate domenica 25 maggio durante una conferenza stampa dedicata all’evento. Inoltre, il sindaco ha precisato che saranno disponibili 100.000 posti per i tifosi. Ci saranno quattro maxischermi posizionati nei punti strategici delle principali piazze. Questo consentirà a chi non riuscirà ad accedere al percorso della sfilata di seguire comunque i festeggiamenti. Per l’occasione, saranno adottate misure specifiche per limitare la circolazione in città, comprese sospensioni temporanee del trasporto pubblico.