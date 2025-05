L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha focalizzato l’attenzione sul momento attuale di Aurelio De Laurentiis. Secondo il giornale, la conquista del tricolore rappresenta la consacrazione definitiva del presidente, considerato il grande artefice della rinascita azzurra. Da oggi, De Laurentiis può vantarsi di aver raggiunto il numero di scudetti ottenuti dall’ingegnere Ferlaino, senza però aver avuto a disposizione un fuoriclasse come Maradona. Per completare il suo percorso manca solo un successo a livello europeo, ma il tempo non gli manca. Con lui ci sono la volontà di crescere ancora, l’ambizione e una spiccata visione per il futuro. De Laurentiis si è sempre dimostrato un imprenditore lungimirante e strategico. Grazie alla sua gestione, il Napoli è diventato uno dei club più solidi anche a livello internazionale, un risultato che spicca nell’epoca del predominio dei fondi d’investimento. Ha costruito successi al di fuori del campo per poi dimostrare il suo valore anche sul terreno di gioco. Ha avuto il coraggio di riconoscere gli errori dopo una stagione difficile, azzerando tutto e ripartendo da capo. Infine ha scelto la guida tecnica giusta, limitandosi a poche parole ma puntando sui fatti concreti, comportandosi come un dirigente di alto livello dovrebbe fare. Questo suo approccio ha portato a un risultato straordinario.