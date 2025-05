L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra su uno dei protagonisti principali di questo scudetto: Scott McTominay. Secondo il quotidiano, è destinato a diventare l’icona del trionfo, simile a Kvara due anni fa. Se in tre anni hai la capacità di acquistare due rinforzi che possono diventare MVP, significa che le idee giuste sono quelle che muovono il mondo. L’arrivo di McTominay in azzurro è legato a un momento cruciale della stagione. Dopo che l’acquisto di Brescianini è sfumato in seguito alle visite mediche, i dirigenti del Napoli sono stati ridicolizzati da chi non conosceva l’alternativa segreta. Manna ha realizzato un colpo di mercato su cui nessuno avrebbe scommesso. Così è iniziata la favola di McFratm, il gigante biondo che ha conquistato il campo con un impatto straordinario e una personalità travolgente, esibendo qualità sia in termini di talento che di contributo effettivo attraverso assist e gol. Ha segnato un gol straordinario nella notte della festa per mettere il suo sigillo sullo scudetto. Nessuno lo aveva previsto o forse non avevano nemmeno riconosciuto la sua grandezza. I prodigi si nascondono e poi esplodono di gioia. La celebrazione a Napoli è solo agli inizi.