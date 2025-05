L’edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza su un altro protagonista dello Scudetto, il direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo il quotidiano, sul quarto Scudetto del Napoli risalta anche la firma di Giovanni Manna, il cui contributo è stato eccezionale. Manna è entrato nella storia del Napoli come direttore sportivo di questo importante traguardo. Manna è il più giovane dirigente a capo del settore, il secondo di origini campane, ed è menzionato il suo viaggio da Vallo della Lucania a Napoli, compiuto in 36 anni di sacrifici e dedizione di una famiglia operaia. Un cammino che lo ha portato dalla Juventus fino a festeggiare al Maradona, simbolo di come la vita sia fatta di opportunità, tenacia e determinazione. Un passaggio fondamentale della sua gestione è stato McTominay, definito un vero capolavoro. L’ottima campagna estiva e la costruzione delle basi per lo Scudetto sono state coronate dalla coraggiosa scelta di portare lo scozzese a Napoli dopo oltre vent’anni allo United. Manna ha dimostrato fiuto per il talento e il coraggio di scommettere audacemente. Nonostante i dubbi iniziali degli scettici, McTominay si è rivelato l’uomo decisivo. Manna ha avuto un ruolo fondamentale nell’affare Antonio Conte. Ha svolto un lavoro prezioso durante le trattative tra l’allenatore e il presidente, muovendosi con tenacia sia dietro le quinte che alla luce del sole. Manna ci credeva fermamente e ha insistito fino all’ultimo per portare a termine l’operazione.