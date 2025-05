L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata su Antonio Conte, condottiero dello Scudetto. Secondo il quotidiano, la scelta di affidare la guida della squadra al migliore si è rivelata decisiva. Conte ha realizzato forse il più grande capolavoro della sua carriera, conducendo al trionfo una formazione che, sulla carta, non era la più forte. Questo Scudetto rappresenta per lui un traguardo personale significativo: dieci titoli tra giocatore e allenatore. È il suo sesto successo dalla panchina, incluso uno in Premier League, ma probabilmente il più entusiasmante. Un risultato costruito partendo da una squadra alla deriva, priva di energie e identità, che sembrava aver smarrito ogni orientamento. E nonostante l’assenza dei suoi due assi principali Osimhen in estate e Kvaratskhelia a metà stagione, Conte ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà. È uno che si esalta nei momenti complicati, che si trasforma in un leone quando viene colpito. Ha affrontato chilometri di ostacoli e gestito innumerevoli problemi, trovando sempre la soluzione. Partito con un’idea di gioco, l’ha più volte rivista e affinata. Ha rimodellato schemi e tattiche, alternando sistemi diversi finché non ha trovato la formula vincente. I duri allenamenti inflessibili hanno poi prodotto un rendimento straordinario durante le partite, come da tradizione delle sue squadre. Con lui i giocatori hanno superato se stessi, arrivando a compiere un’impresa che sa di miracolo.