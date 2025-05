Napoli-Cagliari – Le formazioni ufficiali del match Scudetto, Conte si affida allo stesso undici di Parma

L’attesa cresce sempre più allo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli allenato da mister Conte con una vittoria si laureerebbe campione d’Italia, senza dover pensare al risultato dell’Inter a Como, per la seconda volta in 3 anni. Lo stadio è tutto gremito per spingere gli azzurri ad un traguardo storico contro il Cagliari di Davide Nicola, che deve fare a meno dei due ex azzurri Gianluca Gaetano ed Elia Caprile. La squadra di casa si schiera in campo con lo stesso undici che ha pareggiato a Parma, e il mister leccese decide di riservarsi la possibilità di utilizzare la freschezza e la velocità di David Neres a gara in corso, quando i sardi saranno più stanchi. Confermato al centro della difesa Mathias Olivera al fianco di Amir Rrahmani con Spinazzola e Di Lorenzo sulle fasce. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Olivera; Rrahmani; Spinazzola; Anguissa; McTominay; Politano; Gilmour; Raspadori; Lukaku

Cagliari – Sherri; Mina; Luperto; Zortea; Zappa; Makombou; Adopo; Deiola; Augello; Viola; Piccoli