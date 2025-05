Antonio Conte ha deciso di convocare anche gli infortunati questa sera per il match del Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui anche i vari Buongiorno, Lobotka e Juan Jesus saranno in panchina a sostenere i compagni e tifare per tutta la partita. Una scelta importante per dare a tutti la possibilità di vivere questa esperienza così importante.