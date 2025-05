Gazzetta – Rrahmani stacanovista: con stasera sono 38 presenze su 38

Amir Rrahmani è un vero e proprio stacanovista in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui con stasera sarebbero 38 su 38 per il difensore kosovaro: “Anche stasera toccherà ad Amir Rrahmani guidare la difesa meno battuta della Serie A: 38 presenze su altrettante gare, unico sempre in campo della rosa in questo campionato della rinascita napoletana. Il kosovaro ha saltato soltanto undici minuti nella trasferta di Venezia, quando dopo un duro scontro di gioco è stato costretto al cambio”.