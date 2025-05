Gazzetta – Lukaku ha scelto Napoli per vincere: stasera missione da compiere

Romelu Lukaku aveva scelto Napoli, in estate, per tornare a vincere in carriera.

Dopo la chiamata di Antonio Conte il belga ha sempre avuto un solo obiettivo in testa. Secondo La Gazzetta dello Sport di stamane, ora servirà compiere la missione: “Il Napoli gli ha dato una nuova chance per tornare decisivo, e Lukaku sa che non può più sbagliare. L’età avanza (32 anni appena fatti), il fisico è sempre più difficile da gestire e da tenere sempre in perfetta forma. Ma Romelu ha una missione chiara, sin dal giorno della prima telefonata di Conte, nello scorso giugno. Ha scelto Napoli per vincere, per dimostrare di essere ancora un centravanti da grandi competizioni: il palco sarà suo stasera, serve un gol per la consacrazione”.