Di Marzio: “Apertura totale di De Bruyne al Napoli, ora resta da trovare accordo dal punto di vista economico”

Novità di mercato importantissime in casa Napoli in attesa della sfida Scudetto in casa contro il Cagliari di questa sera. Come riporta sul proprio profilo Instagram l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio il fenomeno e fantasista belga Kevin De Bruyne ha dato totale apertura al progetto che gli è stato proposto dal Napoli. Il calciatore che a giugno vedrà il suo contratto scadere con il Manchester City ha già fatto sapere che non prenderà parte al Mondiale per Club, ed è pronto ad una nuova avventura. La trattativa entra nel vivo, con la palla che passa nelle mani del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che dovrà soltanto decidere di accettare le richieste economiche del calciatore per portare all’ombra del Vesuvio.