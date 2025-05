Napoli-Cagliari, i convocati: fuori Pavoletti, c’è Zortea

È tutto pronto per l’attesissima sfida tra Napoli e Cagliari, in programma venerdì 23 maggio al “Maradona”, una gara che potrebbe sancire la conquista dello Scudetto da parte degli azzurri. Mentre la città partenopea si prepara a vivere una notte che può diventare storica, il tecnico rossoblù Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Campania.

Tra gli esclusi eccellenti, spiccano i nomi di Leonardo Pavoletti e Mattia Felici, che non saranno della partita. Restano indisponibili anche Caprile, Gaetano e Luvumbo, mentre rientra Zortea, regolarmente inserito nell’elenco.

Per il Cagliari, salvo miracoli di classifica, non ci sono pressioni di classifica, ma resta la voglia di chiudere al meglio la stagione e, perché no, rovinare i piani dei padroni di casa, pronti a festeggiare il tricolore davanti al proprio pubblico.

Elenco completo dei convocati del Cagliari:

Portieri:

Ciocci, Iliev, Sherri

Difensori:

Augello, Luperto, Obert, Zappa, Mina, Palomino, Cogoni, Zortea

Centrocampisti:

Adopo, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Makoumbou, Marin

Attaccanti:

Coman, Kingstone, Vinciguerra, Piccoli, Pintus

Il Napoli è a un passo dalla gloria, e la gara con il Cagliari potrebbe essere quella decisiva per la conquista dello Scudetto 2024/25. Antonio Conte ha chiesto alla squadra la massima concentrazione, consapevole che affrontare un gruppo allenato da Nicola – abituato a dare il massimo fino all’ultimo – non sarà una passeggiata.