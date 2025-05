Romano: “De Bruyne-Napoli, pronto contratto di due anni: ecco le cifre. Pista concreta”

Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle voci che vedono Kevin De Bruyne vicino al Napoli.

Di seguito le sue parole: “C’è il sogno Kevin De Bruyne per il Napoli. Ieri si è chiusa la sua pagina con il Manchester City, ha salutato i tifosi. La possibilità Napoli diventa sempre più concreta a livello di scelta, c’è sul tavolo un’importante offerta contrattuale. La società è pronta a chiudere nel momento in cui il giocatore dirà: ‘Ok, procediamo’. L’altra offerta per De Bruyne è da parte dei Chicago Fire. Non ci risulta il Liverpool, che ha altre idee. KDB deciderà con la sua famiglia, la scelta arriverà presto”.

Poi Romano ha continuato: “Ora ci sono tutti i presupposti per far realizzare questo sogno. Con il giocatore un accordo di massima sulla durata del contratto e sull’ingaggio c’è già. Sarà un contratto di due anni più uno. Per i primi due anni guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione, il terzo anno sarà leggermente inferiore. Ci sono da valutare altre variabili, come quella famigliare. È un punto importante per lui, non vuole sbagliare la scelta. Ma il Napoli è pronto per fare questo assalto e saranno giorni decisivi. Mi risulta anche una chiamata da parte della Juventus, che si è informata, però il Napoli è la squadra più convinta in questo momento”.