Alessandro Buongiorno proverà ad esserci per il Cagliari.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il difensore non ha ancora recuperato al 100% ma proverà a farlo nei giorni che rimangono, per cui sarebbero tre le opzioni per l’ex Torino: partire titolare, essere convocato oppure rimanere ancora in tribuna per evitare ulteriori rischi. Situazione da monitorare in casa Napoli.