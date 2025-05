Parma-Napoli, c’è la decisione della Questura sui daspo! I dettagli

La Questura di Parma, dopo la gara del Tardini, ha annunciato dei daspo per i tifosi azzurri. La Questura ha anche ringraziato le forze dell’ordine, questo il comunicato ufficiale:

“Al termine degli impegni casalinghi della stagione calcistica 2024-25 ed a conclusione del delicato servizio di ordine pubblico riguardante l’incontro Parma-Napoli, disputatosi nella giornata di domenica 18 maggio e caratterizzato da forti aspettative da parte delle due tifoserie, il Questore della Provincia di Parma ha fatto pervenire il proprio ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata, nel corso della stagione e dell’ultima gara, a tutte le componenti interessate alla gestione dell’ordine pubblico, espresse all’interno del G.O.S.

Anche l’ultimo incontro, nonostante il tentativo di copiose frange di ultras ospiti sprovvisti di titoli di accesso al settore loro riservato, si è disputato regolarmente e senza particolari turbative per l’ordine e sicurezza pubblica, grazie all’impegno, all’attenzione e alla professionalità di tutte le forze dell’ordine e di tutti gli altri enti che hanno contribuito, con il loro apporto, alla buona riuscita dell’evento.

Nel corso di quest’ultimo servizio, grazie ad accorgimenti operativi predisposti d’intesa con la società Parma Calcio, sono stati respinti i tentativi di accesso allo stadio da parte di circa 300 tifosi partenopei senza biglietto, che sono stati sorvegliati all’esterno dell’impianto per tutta la durata dell’incontro. Nel corso dell’attività di filtraggio due tifosi ospiti sono stati sorpresi in possesso di fumogeni, debitamente sequestrati; i predetti saranno deferiti per la violazione dell’art. 6 ter Legge 401/89 e successive modifiche. Sono in corso di attuazione le procedure per l’irrogazione del DASPO; analoghe attività, precedute dall’analisi delle immagini dell’impianto di sorveglianza a circuito chiuso dello Stadio Tardini, sono in atto per coloro che hanno acceso fumogeni all’interno del settore ospiti dell’impianto”.