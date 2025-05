L’edizione odierna de Il Mattino analizza le prospettive di mercato del Napoli per il prossimo futuro. Concluso il campionato di Serie A, la squadra azzurra spera di festeggiare venerdì il titolo di Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Nel frattempo, si stanno già ponendo le basi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è determinato a creare un gruppo ancora più competitivo. Tra i profili che destano interesse c’è Ademola Lookman, talentuoso attaccante dell’Atalanta, il quale sembra voler intraprendere una nuova avventura calcistica. Secondo quanto riportato, il club partenopeo starebbe valutando in maniera discreta la possibilità di avviare una trattativa per il giocatore. Lookman, 27 anni, ha concluso la stagione con un bottino di 20 gol tra Serie A e Champions League, prestazione che ha attirato l’attenzione della dirigenza napoletana. L’attaccante potrebbe essere considerato un’ottima opzione per raccogliere l’eredità del numero 9 del Napoli.