L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Alex Meret. Secondo il quotidiano nonostante sia stato decisivo anche nella trasferta di Parma non c’è ancora la luce verde riguardante il suo rinnovo con il Napoli. Come con Spalletti Meret ha dato il suo contributo in questa cavalcata al momento trionfale, anche se ogni tanto non è stato sempre impeccabile, ma sicuramente c’è la sua firma. E così si lavora nell’ombra per cercare di sbloccare questo rinnovo in maniera definitiva, trovando la quadra sull’ultimo aspetto, ovvero bonus extra che mancano per la firma fino al 2027. Il portiere friulano vorrebbe restare in azzurro, è molto legato al club ed alla tifoseria, malgrado qualche critica di troppo nella sua avventura sotto al Vesuvio. Le parti però si riaggiorneranno dopo il campionato, ora c’è una partita da vincere per conquistare lo Scudetto.