L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Antonio Conte, delineando una situazione che appare sempre più orientata verso un addio imminente, nonostante il contratto siglato appena la scorsa estate con scadenza fissata al 2027. Il titolo della questione sembra chiaro: prima lo scudetto, poi il futuro. Il confronto diretto con De Laurentiis si avvicina rapidamente. I segnali recenti, tuttavia, non lasciano intravedere una conferma automatica del suo incarico. Anzi, l’ipotesi dell’addio guadagna sempre più terreno. Lo stesso Conte ha ammesso di sentirsi stanco. Il tecnico è noto per dedicarsi completamente al suo lavoro, puntando sempre al massimo senza compromessi. Per lui, lo scudetto con il Napoli potrebbe rappresentare un traguardo tanto grande quanto irripetibile. Chiudere da vincente sarebbe il modo perfetto per onorare l’enorme affetto ricevuto dai tifosi, un legame che lo ha spinto a dare il massimo per restituire ai napoletani tutto ciò che ha ricevuto. In ogni caso, appare certo che De Laurentiis sia intenzionato a investire in modo significativo per mantenere il Napoli ai vertici e continuare a coltivare il successo della squadra.