L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle novità dall’infermeria del Napoli. Secondo il quotidiano, la squadra si sta allenando a Castelvolturno in vista della sfida di campionato contro il Cagliari di venerdì sera. Lo staff medico azzurro è al lavoro per provare a recuperare Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka, ma per entrambi il rientro appare piuttosto complicato. Con soli tre giorni a disposizione, i tempi per eventuali recuperi in extremis, come quello di Buongiorno, sono molto stretti. Al momento, non è possibile fare previsioni certe: sarà necessario attendere le prossime valutazioni. Per il difensore centrale, tutto dipenderà dalle nuove risposte relative alla lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, subita alla fine di aprile. Questo infortunio si aggiunge a una serie di problemi che hanno ridotto la rosa nei numeri, limitando le opzioni tecniche e le scelte dell’allenatore. Per questa fase finale della stagione, oltre agli assenti Buongiorno e Juan Jesus, Conte dovrà fare a meno anche di Lobotka, che con ogni probabilità sarà ancora costretto a guardare i compagni dalla tribuna nella gara di venerdì. Nonostante questi limiti e ostacoli, il Napoli continua a perseguire con determinazione i propri obiettivi. La squadra si trova ora davanti al passo decisivo, quella che è stata definita l’ultima curva, per scoprire se dietro l’angolo c’è davvero la luce tanto attesa. È ciò che sperano il club e sognano i tifosi.