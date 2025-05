L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le probabili scelte di Antonio Conte per la sfida contro il Cagliari. Secondo il quotidiano, il tecnico ha le idee chiare per l’ultima formazione dell’anno, salvo imprevisti legati a un possibile spareggio. La partita con il Cagliari presenta pochi margini di cambiamento. Al massimo si potrebbe registrare una sola novità nella formazione del Napoli. Da un punto di vista tattico, le ipotesi principali rimangono il 4-3-3 con Neres o il 4-2-3-1. In campo, però, dovrebbero esserci i soliti noti. Dalla porta con Meret all’attacco con Lukaku, sarà il Napoli che ha chiuso la stagione. Olivera giocherà al centro della difesa e Spinazzola sarà di nuovo schierato sulla sinistra. Gilmour, invece, dovrebbe nuovamente occupare il posto di Lobotka.