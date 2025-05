Quando si gioca Napoli – Cagliari? Ecco le ipotesi

Anche la data è controversa

Manca solo l’ultima giornata al termine di questo campionato avvincente e incerto.

Per Napoli e Inter solo 90′ e poi ci sarà la gioia incontenibile di una e – allo stesso tempo – la delusione cocente dell’altra.

L’Inter ha il giorno 31 maggio di sabato un grande appuntamento con la storia: la finale di Champions a Monaco di Baviera contro il PSG.

Questo evento stravolge la programmazione dell’ultimo turno (tassativamente da giocare in contemporanea) delle due squadre che si stanno giocando lo scudetto. Poi, è da tenere in considerazione anche l’ipotesi di uno spareggio fratricida. Circostanza tutt’altro che auspicabile per i cuori azzurri, sia per il valore dell’avversario nella gara secca che per l’eccessivo pathos che un appuntamento del genere avrebbe.

Pensiamoci poco a questa eventualità, la missione è unica e semplice: battere il Cagliari!

Probabile al momento che le due gare si giochino venerdì 23 maggio – presumibilmente in serata, visto che si tratta di un giorno lavorativo -. Per l’ipotetico spareggio l’unico spazio utile sarebbe il lunedì successivo, giorno 26 maggio, giusto 5 giorni prima della finale di Champions.