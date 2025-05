Siamo ancora padroni del nostro destino: si decide domenica con il Cagliari

Partita brutta, emozioni forti

Un brutto Napoli stasera, inutile negarlo. Da giorni ci diciamo che per raggiungere un sogno insperato e meraviglioso le gare vanno vinte, e stasera si doveva tassativamente battere un Parma quasi salvo.

In campo invece abbiamo visto una squadra lenta e con tante individualità spente. Il Parma ha fatto il suo con una gara veloce e di sacrificio. Per due volte Meret ha salvato la propria porta da situazioni molto pericolose. Napoli anche sfortunato visto che sono ben 3 i legni colpiti dagli azzurri, tutti a portiere nettamente fuori causa.

Stasera le emozioni più grandi, almeno fino a prima dei minuti di recupero, ci sono arrivate da Milano: l’Inter per due volte è passata in vantaggio e per lunghi tratti ha dato l’impressione di avere la gara in pugno. Al Tardini, invece, il Napoli stentava a far gioco e tutte le mosse di Conte, non davano nessun frutto. Fuori un Lukaku nullo e un Raspadori opaco assai. Anche Gilmour è stato deludente come vice Lobotka. Purtroppo le alternative sono state anche peggio.

Simeone entra (in negativo) nell’azione del rigore procurato da Neres, inducendo l’arbitro a rivedere la decisione. Fumoso fino allo spunto del penalty il rientrante Neres, pasticcione Billing, non pervenuto Ngonge.

Insomma, altalena di emozioni intensa: lo stavamo perdendo, all’improvviso lo avevamo a soli 11 metri di distanza. Invece resta tutto come una settimana fa e, in tutta onestà, non possiamo che gioirne: resta solo il Cagliari e non si pùò fallire più!