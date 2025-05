E mettiamola questa ciliegina!

Come spesso gli accade, mister Conte ieri in conferenza stampa ha, con disarmante chiarezza, illustrato il momento degli azzurri e tracciato l’unica strada percorribile.

Perderlo brucerebbe troppo

E adesso, a 2 partite dalla fine, in piena emergenza infortuni e con una rosa nettamente inferiori per qualità e quantità all’Inter, il Napoli ha ancora la possibilità di decidere il proprio destino.

Per questo, in un modo o nell’altro, bisogna vincere contro Parma e Cagliari, mettere la guarnitura più appetitosa e attraente per gli occhi a questa torta impastata e cotta con lavoro e sacrificio.

“Brucerebbe troppo” il mister lo ha capito perfettamente. Sente la pressione della piazza, ed il suo umore incostante che un giorno gli fa organizzare festeggiamenti prematuri, un altro fa calare il gelo al Maradona, già al primo pareggio del Genoa. Ne ha viste troppe Conte per non essere concentrato al massimo, per non motivare e spingere i suoi meravigliosi “soldati“, stanchi e acciaccati, a superare gli ultimi ostacoli.

Forza allora! È tutto chiaro e delineato. Servono 6 punti e null’altro. Inutile attendersi risultati favorevoli. Chi ambisce ad un traguardo impensabile e importantissimo, alla riconoscenza eterna di un popolo, non può tirarsi indietro, non può fallire, di fronte ad una squadra in cerca della salvezza anticipata e a un’altra che ha come unico obiettivo quello di provare a rompere le uova (quelle della decorazione) nel paniere azzurro.

Pertanto, per non trasformare tutto in delusione e rimpianto, rendiamo un semplice Pane degli Angeli nella più delicata e saporita zuppetta napoletana o, a seconda dei gusti, nella più croccante e gustosa millefoglie crema e amarena.

Antonio hai in mano le chiavi del laboratorio di pasticceria, usale bene per prenderti quelle della città!