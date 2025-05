DAZN – Conte: “Dobbiamo fare l’ultimo passo, quest’anno sono andato oltre”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo lo 0-0 in casa del Parma ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Siamo lì per lo Scudetto, dobbiamo fare l’ultimo passo; lo faremo a casa nostra, insieme ai nostri tifosi. E’ stata una stagione con tante complicazioni e non ci siamo mai rammaricati. Il campionato fortunatamente sta terminando perchè stiamo perdendo tutti i calciatori, in tutto questo continuiamo a combattere, spero che questi calciatori riescano a vincere il tricolore.

La vittoria mi ricompenserebbe di tutto quello che ho dato in questa stagione; sono andato oltre. Sono abbastanza esausto, arrivo giusto per la fine della stagione. Napoli è una città stupenda con molta passione ed entusiasmo ed ha delle richieste abbastanza alte. Qualche volta molto dipiù rispetto alla reale. L’ultima gara? Credo nel mio staff, nei calciatori e dei tifosi allo stadio, il modo di comportarsi dei calciatori in mezzo al campo mi ha infastidito”.