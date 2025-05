L’edizione odierna di Tuttosport analizza il prossimo mercato del Napoli. Attualmente la squadra è focalizzata sul rush finale del campionato, ma parallelamente si iniziano a delineare le strategie per la sessione estiva. Tra i nomi in cima alla lista degli obiettivi spicca Georgiy Sudakov, talento dello Shakhtar Donetsk. La trattativa però risulta complicata, e Giovanni Manna è al lavoro per cercare un’intesa. Il Napoli avrebbe avanzato una prima offerta da 40 milioni di euro (35 milioni più 5 di bonus), trovandosi però di fronte al rifiuto del club ucraino, che valuta il giocatore almeno 45 milioni. Il presidente De Laurentiis potrebbe tentare un ultimo rilancio decisivo per assicurarsi il centrocampista, con cui un accordo personale sarebbe già stato raggiunto. Già durante la finestra invernale, Manna aveva provato a portare Sudakov a Napoli senza successo. Il giovane talento rappresenterebbe un’aggiunta di valore alla rosa partenopea, grazie al suo mix di qualità tecnica, fiuto per il gol e capacità di sorprendere in campo.