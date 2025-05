L’edizione odierna di Tuttosport ha esaminato la trattativa per portare Kevin De Bruyne al Napoli. Secondo quanto riportato, il club è attualmente concentrato sull’ultima fase del campionato, ma ha già iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. Tra i nomi in lista spicca quello di De Bruyne, stella del Manchester City, che a giugno si libera a parametro zero. La situazione sembrerebbe dinamica e tutt’altro che chiusa. Giovanni Manna, si è recato a Manchester circa un mese fa, avrebbe dato il via ai contatti con il giocatore belga e il suo team. L’obiettivo sarebbe anche quello di sfruttare il desiderio della moglie di De Bruyne di trasferirsi a Napoli. Per agevolare l’operazione, il club partenopeo sarebbe deciso a mettere sul tavolo un’offerta di circa 7 milioni netti a stagione. Tuttavia, l’attuale ingaggio dell’atleta è decisamente più alto, pari a 13,5 milioni netti, e nonostante sia disposto a ridurre notevolmente la cifra, il limite fissato da lui sarebbe 10 milioni, senza possibilità di ulteriori ribassi. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per definire i dettagli. De Laurentiis, intanto, attende fiducioso la risposta decisiva per trasformare questa operazione in un clamoroso colpo di mercato.