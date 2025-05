Parma-Napoli, comunicato Curva A e B: “Unione, tifo e passione. Evitiamo disordini”

In vista del match di domani sera tra Parma e Napoli allo stadio Ennio Tardini, le due curve dei tifosi partenopei hanno deciso di condividere un comunicato. La Curva A e la Curva B si sono preoccupate di cercare di richiamare l’ordine tra i tifosi napoletani presenti a Parma per il match, probabilmente in seguito agli scontri avvenuti all’esterno dello stadio Via del mare di Lecce in occasione di Lecce-Napoli. Unione, tifo e passione, queste sono le parole che racchiudono le richieste delle curve. In alto il volantino.