L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla strategia di mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano, nei giorni scorsi si è registrato un rinnovato interesse del club azzurro per Jakub Kiwior. Il difensore polacco, attualmente all’Arsenal, è uno dei profili più apprezzati dalla società azzurra per potenziare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il Napoli sta monitorando attentamente la situazione. Il club azzurro è alla ricerca di un centrale difensivo di alto livello e che l’interesse per Kiwior è tornato in primo piano. Il giocatore, 25enne con un contratto fino al 2028 con i Gunners, starebbe valutando un possibile ritorno in Italia, dove ha già militato con lo Spezia. Gli agenti del calciatore, gli stessi che rappresentano Lobotka, hanno ricevuto diverse richieste dal mercato italiano, con il Milan tra i club interessati. Tuttavia, il Napoli sembra avere un vantaggio in questa corsa, sia grazie alla partecipazione alla prossima Champions League, sia per l’interesse manifestato in passato per il difensore polacco