L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte in vista della trasferta contro il Parma. Secondo il quotidiano, è previsto un solo cambio, obbligato: Gilmour al posto di Lobotka, assente causa infortunio. Per il resto, Conte confermerà la formazione che ha pareggiato con il Genoa. Domani in difesa ci sarà Olivera, mentre in attacco spazio alla coppia Raspadori-Lukaku. Un’occasione di riscatto immediato e collettivo per la squadra, che Conte presenterà ufficialmente in conferenza stampa oggi pomeriggio a Castel Volturno. Conte sembra avere le idee ben chiare riguardo alla formazione da schierare, in quello che potrebbe essere il primo match point per lo Scudetto. Il tecnico ha iniziato a preparare la partita fin da martedì, analizzando l’incontro contro il Genoa. Particolare attenzione è stata data ai gol subiti su colpo di testa, un evento insolito per la miglior difesa del campionato, che ha incassato 27 reti in 36 partite. Da questo punto si riparte: l’obiettivo di Conte è rinsaldare la solidità difensiva. Il resto sarà affidato alla qualità, al carisma e all’esperienza dei suoi giocatori.