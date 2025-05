UFFICIALE – Parma-Napoli sarà diretta da Doveri, con Marini al Var. Inter-Lazio a Chiffi

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentasettesima giornata di Serie A, che si terrà quasi interamente in contemporanea il giorno domenica 18 maggio alle ore 20:45. Per l’occasione, il Napoli giocherà a Parma in quella che si preannuncia essere una trasferta delicatissima, mentre l’Inter ospiterà una Lazio a caccia di un possibile approdo in Champions League. L’incontro del Tardini, sarà diretto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Verrà assistito dai guardalinee Costanzo e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, e ad assisterlo ci sarà Aureliano. Il match di San Siro, invece, verrà arbitrato da Daniele Chiffi della sezione di Padova, con Meli e Alassio a fare da guardalinee e Marcenaro quarto uomo. In sala Var presiederà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, assistito da Guida.

