Di Marzio: “Credo la Juventus farà un tentativo per Antonio Conte in estate, rappresenta l’uomo del rilancio”

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardanti la Juventus ed il futuro di Antonio Conte. Per il tecnico leccese i bianconeri faranno un tentativo, soprattutto per volersi rilanciare, anche se è tutto da vedere alla base del contratto che ha ancora con il Napoli per altre due stagioni. Queste le sue parole in merito: “L’anno prossimo non vedo Vlahovic come centravanti della Juventus. L’allenatore dipende tutto da come si finisce, se si arrivi quarti e finisce bene, credo che ci sono le possibilità che Tudor rimanga. Non sono sicuro sarà lui l’allenatore in caso di Champions ma il feeling tra le parti c’è. Il rapporto col Ds Giuntoli è buono, credo che lui rimarrà, insieme con Chiellini se dovesse avere, come stiamo raccontando in questo periodo, una maggiore responsabilità. Tudor ha questa possibilità, poi non è sicuro che sia lui in caso di Champions League e credo che un tentativo per Conte la Juventus proverà a farlo. Conte per la Juventus rappresenta l’uomo del rilancio, fermo restando che ha ancora anni di contratto con il Napoli”.