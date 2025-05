Gazzetta – ADL vuole Chiesa, affare in fase molto avanzata!

Aurelio De Laurentiis vuole Federico Chiesa a tutti i costi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’affare sarebbero anche in fase molto avanzata: “Il Napoli ha già fatto la sua proposta per un prestito con diritto di riscatto, mentre da Liverpool si insiste per un obbligo. Le consuete schermaglie del periodo, in attesa di arrivare ad una definizione inevitabile. Anche il suo contratto da 4,5 milioni netti non è un problema. Insomma, l’affare è in fase molto avanzata. Ancor più di quanto si possa dire per l’operazione di De Bruyne”.