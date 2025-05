Il Napoli dovrà vincere a Parma per portarsi avanti nel discorso scudetto.

Una gara, quella contro i ducali, che avviene 260 giorni dopo il primo trionfo stagionale proprio contro i crociati per 2-1 al Maradona. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: era il 31 agosto quando andava in scena la prima gara casalinga in Serie A dell’era Conte a Napoli, con un rocambolesco 2-1 nel finale con Lukaku e Anguissa a firmare la vittoria nel recupero.