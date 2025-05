Ora è ufficiale, Parma-Napoli si giocherà domenica 18 maggio alle 20:45. La Lega ha scelto la contemporaneità per nove delle dieci partite in programma, fatta eccezione di Genoa-Atalanta che scenderanno in campo sabato 17 alle 20:45.

Questo il calendario completo della 37ª giornata:

Sabato 17 maggio 20:45

GENOA-ATALANTA

Domenica 18 maggio 20:45

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

VERONA-COMO

INTER-LAZIO

JUVE-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN