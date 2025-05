Romano: “Sudakov è interessato al trasferimento al Napoli! Ecco quanto chiede lo Shakhtar per il via libera”

Arrivano importanti novità di mercato per quanto riguarda il Napoli, secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, il club azzurro avrebbe sondato il terreno per Georgiy Sudakov. Il talento di proprietà dello Shakhtar, già lo scorso anno era nella lista dei partenopei.

Ecco le parole di Romano sul suo profilo X:

“ll Napoli ha contattato lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov; ma il club vuole più del pacchetto iniziale, ovvero oltre i € 35 milioni offerti, per dare il via libera. Si ritiene che Sudakov sia interessato a un eventuale trasferimento al Napoli, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo tra i due club”.