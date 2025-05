Compleanno in casa azzurra, oggi Romelu Lukaku festeggia 32 anni. L’attaccante del Napoli, nato il 13 maggio 1993 ad Anversa, sta vivendo una stagione straordinaria. Con 13 reti, Lukaku è il miglior marcatore del Napoli e ha contribuito maggiormente alla squadra con 24 partecipazioni attive ai gol, grazie anche ai suoi 11 assist. È l’unico giocatore in Serie A 24/25 ad aver raggiunto la doppia cifra sia per reti che per assist. Lukaku domina anche come goleador mancino con 11 gol in questa stagione e ha assicurato 13 punti al Napoli grazie alle sue prestazioni. Auguri Big Rom!