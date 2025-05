Il Mattino – Manna vuole chiudere l’acquisto di Sudakov, questi tutti i dettagli dell’affare

L’edizione attuale de Il Mattino ha riportato aggiornamenti sul prossimo mercato del Napoli. Il quotidiano riferisce che Manna sta cercando di concludere l’acquisto di Georgiy Sudakov, proponendo un’offerta di 40 milioni di euro per portarlo in squadra. Già a gennaio, Conte aveva manifestato interesse per il giocatore. Il direttore sportivo Manna stia operando con determinazione nella costruzione della nuova squadra del Napoli. Dopo mesi di lavoro discreto, ora sta accelerando con un budget stimato di circa 180 milioni di euro. Tra i principali obiettivi figura Sudakov, giovane talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, visto come una delle promesse emergenti del calcio europeo. Manna sarebbe pronto ad investire fino a 40 milioni di euro per assicurarsi il giocatore di 22 anni, che attualmente ha un contratto che lo lega allo Shakhtar fino al 2028 e una clausola rescissoria di 150 milioni. Tuttavia, sembra che il club ucraino sia disposto a negoziare per una somma inferiore. Il Napoli ha già preparato un contratto quinquennale di quasi 2 milioni di euro l’anno per il centrocampista. Sudakov era già uno dei giocatori sui quali Conte aveva chiesto di concentrare gli sforzi nel precedente mercato di gennaio