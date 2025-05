L’edizione odierna de il Mattino ha analizzato il prossimo mercato imminente per il Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro sta pianificando la prossima stagione puntando a rafforzarsi in diversi settori. Nel frattempo però si prepara anche a far fronte ad alcune partenze tra i giocatori. Giovanni Manna è determinato a costruire una squadra forte e ben attrezzata in ogni comparto. Frank Zambo Anguissa potrebbe essere in procinto di lasciare la squadra, e il suo sostituto potrebbe arrivare dal Bologna. C’è infatti un’intensa rete di contatti, con Bologna. Indipendentemente dalla qualificazione alla Champions League, la squadra di Italiano potrebbe cedere alcuni dei suoi giocatori più preziosi. De Laurentiis ha messo gli occhi su Ferguson, Orsolini e Beukema. Il Bologna è noto per i prezzi elevati dei suoi giocatori, ma Napoli rappresenta una destinazione ambita per tutti e tre. Pur se complicata, l’acquisizione di Ferguson sembra più probabile per sostituire Anguissa, ormai prossimo a ufficializzare il suo trasferimento in Arabia, che dovrebbe fruttare al Napoli circa 22 milioni di euro.