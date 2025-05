L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha esaminato un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il giornale, il Napoli è estremamente concentrato sulla conclusione della stagione attuale, impegnato a vincere le ultime due partite per conquistare lo Scudetto e portarlo nuovamente all’ombra del Vesuvio. In casa azzurra regna una grande tensione per queste decisive giornate di campionato, con gli azzurri determinati a scrivere la storia. Nel frattempo, Giovanni Manna sta già pensando al mercato e a come potenziare la squadra disponibile per Conte. Il direttore sportivo azzurro continua con le sue iniziative. Dopo mesi di preparazione, dispone ora di un budget di circa 180 milioni di euro e si appresta ad agire. Conte ha espresso la necessità di almeno tre nuovi attaccanti. Manna si sta muovendo in questa direzione, considerando anche il desiderio di De Laurentiis di tornare al modulo 4-3-3 in futuro. La fretta di Manna è dovuta non solo all’esigenza di un mercato vivace ma anche al fatto che Conte vuole una squadra completa già in vista della partenza per Dimaro. Il tecnico desidera avere un gruppo ben strutturato e pronto da allenare sin dall’inizio.