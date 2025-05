L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma su una possibile decisione di Conte per la partita contro il Parma. Il quotidiano riferisce che David Neres sembra aver recuperato pienamente e potrebbe essere titolare nel prossimo incontro. Si è intravista una scintilla nel finale contro il Genoa. Con un dribbling in area e un cross preciso che Billing ha quasi trasformato in gol, Neres è tornato in campo al Maradona e si propone per un posto nella formazione a Parma. Il suo ritorno dopo aver saltato tre partite per una lesione al soleo della gamba sinistra è una delle poche note positive della partita di domenica. Mancava la sua creatività, quel tocco in più per rompere gli equilibri. Il Napoli si era ormai abituato a farne a meno, contando sull’efficacia sotto rete di Raspadori. Sei gol in campionato, due nelle ultime due partite. Ora, invece, anche David può tornare a contendersi lo scudetto per il finale di stagione. Già dalla partita di Parma potrà dare un contributo sia con il 4-3-3 sia con il 4-2-3-1, opzioni che Conte deve valutare da oggi. Il ritorno di Neres potrebbe permettere al Napoli di riscoprire il modulo delle vittorie importanti, che combina solidità difensiva e pericolosità in attacco. Con Neres e Politano sulle fasce, i terzini ben posizionati, Anguissa e McTominay al centro pronti a muoversi verso l’area avversaria, il Napoli ha costruito il suo successo battendo squadre come l’Atalanta a Bergamo e la Juve. Il 4-3-3 è lo schema del Napoli maturo e Neres, in questo assetto, può fare la differenza, nonostante sia a secco di gol da gennaio. Non è ancora al massimo della forma, ma averlo come opzione dall’inizio o durante la partita è un grande vantaggio.