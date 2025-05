Sky – De Bruyne si avvicina al Napoli, per David affare in salita

Gianluca Di Marzio ha fornito importanti novità circa le trattative per De Bruyne e David dai propri social.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, tramite il proprio portale, per il belga sarebbero state soddisfatte quasi tutte le condizioni, sia logistiche sia economiche per il suo approdo. Ci sarebbero i giusti presupposti anche per il contratto e se dovesse arrivare il sì definitivo, si cercherà di trovare la quadra finale per ovviare alla riuscita della trattativa. Su David, invece, l’affare non è scontato che vada in porto: per l’attaccante del Lille ci sono diversi aspetti da valutare, tra cui la clausola del calciatore. Ci sono ancora diverse richieste del suo entourage da valutare.