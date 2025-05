Relevo – ” Pronto il contratto fino al 2030 per Florentino Luis, ecco cosa manca per chiudere “

Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, ha svelato una trattativa che il Napoli starebbe conducendo per Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica. Ne ha parlato sui canali social di Fabrizio Romano, di seguito un estratto:

” Ma il Napoli vuole fare due centrocampisti. Sta toccando più profili in parallelo. Lo fa in silenzio. Uno di questi obiettivi di cui vi abbiamo già parlato in esclusiva è Florentino Luis del Benfica, un nome che piace molto al Napoli e non solo. E’ stato proposto anche alla Juventus. Vi posso raccontare che nelle ultime settimane il Napoli si è portato avanti con contatti fitti e costanti con l’entourage del giocatore. Si sta già parlando di possibile accordo economico. Contratto di cinque anni a una cifra importante, quasi 2,5 milioni all’anno. Questo testimonia il fatto che il Napoli vuole capire se può prenderlo. Non è ancora fatta, manca l’accordo con il Benfica, ma è una pista da seguire con attenzione. “