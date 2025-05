La Gazzetta dello Sport già pregusta il “Finalone”

Lotta Scudetto nella Prima pagina della Gazzetta in edicola oggi

La lotta Scudetto ormai giunta al rush finale capitalizza gran parte della prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Il giornale – anche alla luce dei risultati di ieri – pregusta con il “Finalone” un’ultima parte di stagione tirata ed emozionante. In effetti tanto merito è da ascrivere agli azzurri di Conte, contrariamente ai pronostici e nonostante le tante difficoltà sono ancora – sia pure per un solo punticino – in vantaggio e pertanto in piena lotta per il titolo.

L’immagine a tutta pagina mostra Asslani e Correa che festeggiano ed un Lukaku determinato ma non certo felice. L’occhiello sopra al titolo è: “Il Genoa frena il Napoli. L’inter vince: scudetto in 180 minuti“. Sotto si entra nel dettaglio delle due gare con “Vasquez gela il Maradona. Conte “bonus sprecato”, ma restiamo ancora avanti” a sintetizzare lo stato d’animo e la voglia di reagire dalla parte della sponda azzurra. Per l’altra campana invece: “Inzaghi batte il Toro e crede nella pazza rimonta“.

Nel taglio alto spazio anche al Giro d’Italia che ieri ha attraversato le strade dell’Albania con: “Giro da Mads” in omaggio al ciclista danese ieri vincitore di tappa e maglia rosa.

Infine, c’è anche spazio per “Turbo Sinner” con il tennista italiano vincente alla sua prima uscita agli Internazionali di Tennis a Roma