Il Mattino: Non Molliamo

Ecco la prima pagina del quotidiano campano in edicola oggi

L’apertura è tutta per la gara di ieri sera al Maradona tra Napoli e Genoa; palese la delusione per il risultato, l’importante adesso è “Non Mollare” . A centro pagina una bella immagine di ragazzini ieri sera sugli spalti, festanti e abbigliati d’azzurro. Il fondo a firma Francesco De Luca esorta Conte e la squadra a conservare quel punticino in più che gli azzurri vantano rispetto all’avversaria: “Un piccolo vantaggio che va difeso con il cuore”.

A centro pagina il richiamo agli altri articoli sulla partita. Bruno Majorano si sofferma sugli attaccanti Lukaku – Raspadori “Stavolta non basta la coppia gol”. Pino Taormina guarda avanti, ai prossimi impegni, e cita Conte: “Vincere le ultime due“. Boom di visitatori in città, complice anche il percorso della squadra; Gennaro di Biase racconta: “Un maggio da record, già 500mila presenze“. Infine, con una intervista a Renzo Arbore, l’attenzione si sposta sull’intera citta; Luciano Giannini cita le parole dell’artista da sempre legato alla nostra città “Napoli amata da tutti e non solo per il calcio“.