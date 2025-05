Il CdS titola: “con l’Inter addosso”

Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola stamattina

Grande spazio in apertura per la lotta Scudetto. Il CdS riportano i risultati di ieri “I nerazzurri vincono 2-0 a Torino” e “Il Genoa Gela il Maradona (2-2)“ e pertanto il Napoli – in vantaggio di un solo punto adesso, si ritrova “l’Inter addosso”. E ancora “Il Napoli sbatte Inzaghi si ritrova a -1 Scudetto in 180 minuti”. La foto a tutta pagina mostra le seconde linee interiste festeggiare dopo il gol, mentre McTominay sembra perplesso e si porta la mano in testa.

Sotto ai titoli principali il giornale sintetizza quanto avvenuto ieri: “Non bastano i gol di Lukaku e Raspadori. Gli azzurri sprecano e ora non possono più sbagliare“. In riferimento all’altra pretendente al titolo: “Zalewski e Asslani spingono ii campioni” in riferimento alle seconde scelte ieri nuovamente decisive per Inzaghi.

Gli editoriali: a firma di Pasquale Salvione ecco un “Nelle mani di Conte“, a sottolineare come sia importante per gli azzurri compattarsi attorno al proprio allenatore in vista della volata finale. Alberto Polverosi, infine, mette in rilievo con “Le risposte per Simone” quanto sia importante l’abbondanza di scelte per l’allenatore nerazzurro. Seconda partita consecutiva senza titolari, seconda vittoria convincente.