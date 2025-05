Politano in conferenza: “C’è rammarico, ma ancora tutto nelle nostri mani. Pronti a ripartire!”

Matteo Politano, attaccante azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa. Ecco quanto evidenziato:

“Siamo padroni del nostro destino, è tutto nelle nostre mani. Ci aspettano due partite difficili ma dobbiamo vincere a tutti i costi. Ora pensiamo a ricaricare le batterie perché da martedì dobbiamo ricominciare a lavorare. C’è rammarico perché la vittoria ci avrebbe avvicinato ancora di più allo Scudetto, ma è ancora tutto nelle nostre mani. Peccato per il gol finale perché per come si era messa la partita potevamo portarla a casa. Complimenti anche al Genoa”.

“Non credo che dopo i gol ci abbassiamo per scelta nostra, dipende anche dagli attaccanti che ti attaccano. Siamo rammaricati perché volevamo i 3 punti, ma adesso testa a martedì per prepararci alla grande”.

“Oggi non abbiamo proprio visto la partita dell’Inter perché per noi non sarebbe cambiato nulla. Resettiamo subito questo pareggio e continuiamo a crederci!”