DAZN – Conte: “C’è amarezza, traguardo? La gente lo merita, stiamo andando oltre”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Genoa per 2-2. Ecco le sue parole:

“Il Genoa ha fatto due tiri in porta e hanno fatto due goal, capitano queste partite storte. Una volta che subisci la rete puoi fare meglio, dispiace perchè per quello che abbiamo creato dovevamo portare a casa i tre punti. C’è amarezza perchè siamo alla fine e dà fastidio, il calcio è anche così. Billing è entrato per non concedere i palloni alti e abbiamo preso goal di testa, non ho quasi nulla da riprendere ai ragazzi per la gara fatta e l’impegno. Sono stati undici tiri in porta, fai la gara e pareggi: dobbiamo fare di più in questo.

Non meritavamo il pareggio e perdere il vantaggio in questo modo, dobbiamo essere a conoscenza del fatto che ci siamo giocati il jolly. Su sette punti a disposizione, ne abbiamo conquistato uno e dobbiamo vincere le due partite successive se vogliamo vincere lo Scudetto. Prima abbiamo fatto a meno anche di Lobotka, non abbiamo mai parlato di sfortuna, proveremo a cercare la giusta soluzione.

Le ultime due gare sono un traguardo non immaginabile, tagliarlo sarebbe eccezionale. La gente lo merita, è sempre stata dietro di noi con molta passione, stiamo andando oltre. I ragazzi vanno ringraziati, stasera il dettaglio ha cambiato il risultato, in quello dobbiamo fare di più”.