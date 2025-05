Conte in conferenza: “Tutto ancora nelle nostre mani, vogliamo continuare a sognare. Su Lobotka…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa. Ecco quanto evidenziato:

“Questo pareggio non cambia nulla, lavoreremo come abbiamo sempre fatto dall’inizio del campionato. Mancano 2 partite, siamo sempre stati tra primo e secondo posto. Ci siamo giocati il bonus del pareggio, dispiace perché meritavamo sicuramente molto di più oggi. Se tiri 22 volte e gli altri tirano soltanto 2 volte significa che non siamo stati precisi, poi il calcio è strano. Abbiamo concesso troppo sui colpi di testa, potevamo far meglio, ma i ragazzi hanno dato tutto. Stasera si è fermato anche Lobo, cercheremo di trovare una soluzione come stiamo facendo dall’inizio dell’anno”.

“Con il senno del poi potevi gestire meglio le occasioni dei gol subiti, quando si concedono dei gol c’è sempre qualcosa da migliorare. Dispiace perché anche alla fine avremmo potuto fare gol, ma non siamo stati cinici. C’è amarezza, la smaltiremo e da martedì lavoreremo come abbiamo sempre fatto per preparare un’altra partita difficile. Vogliamo continuare a sognare e fare felici questi tifosi che anche oggi ci hanno fatto sentire tutto il loro calore”.

“Non riusciamo mai a fare due tempi buoni per voi giornalisti. Io penso che abbiamo giocato bene, è successo un po’ quello che era successo contro l’Udinese. Il pareggio ci ha creato ansia, ma non ho visto nulla di negativo durante la gara. Dobbiamo fare qualche gol in più altrimenti mantenendo in bilico la partita rischi sempre di subire gol”.

“Lobo ha avuto problemi alla stessa caviglia infortunatasi a Lecce, penso sia più grave di quello che pensavamo…”