L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sul sogno chiamato Kevin De Bruyne, nome accostato al Napoli. Il quotidiano ha riportato dettagli sull’interesse del club partenopeo per il centrocampista belga del Manchester City, il cui contratto è in scadenza. Il direttore sportivo Manna avrebbe fatto un viaggio a Manchester per sondare la disponibilità di De Bruyne a discutere un possibile trasferimento al Napoli al termine della stagione, che dovrebbe essere l’ultima del giocatore con i campioni d’Inghilterra. Dopo dieci stagioni, infatti, il proprietario del Manchester City, Mansour, non sembrerebbe intenzionato a prolungare il contratto del fuoriclasse. Si tratterebbe di un colpo sensazionale per il presidente De Laurentiis, da annunciare al termine del campionato, magari prima di un confronto decisivo con l’allenatore. Tuttavia, è da chiedersi se l’acquisto di De Bruyne sarà sufficiente per convincere Conte a rimanere sulla panchina del Napoli. Una promessa potrebbe non bastare; servirebbero fatti concreti per rinsaldare il rapporto tra tecnico e società.