L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte per la sfida contro il Genoa, cruciale per il Napoli nella corsa allo Scudetto. Il match, valido per la 36ª giornata di Serie A, si giocherà domani al Maradona, con tutto esaurito sugli spalti. Possibile rientro anticipato di David Neres, che potrebbe essere convocato dopo l’infortunio. Oggi il test decisivo anche per Lobotka, reduce da un problema alla caviglia ma in corsa per un posto in formazione. Le assenze degli ultimi mesi hanno portato Conte ad adattare e riorganizzare la squadra, come dimostrato dal nuovo ruolo di Olivera, spostato al centro della difesa a Lecce e pronto a ripetersi contro il Genoa. La probabile formazione del Napoli sarà la stessa vista a Lecce. Ci sarà Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. Il centrocampo sarà composto da Politano, Anguissa accanto ad uno tra Lobotka e Gilmour e McTominay; in attacco Raspadori a supporto di Lukaku. Olivera dunque dovrebbe nuovamente affiancare Rrahmani al centro della retroguardia.