L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il giornale, la Juventus fa sul serio per il bomber nigeriano e vorrebbe chiudere l’acquisto già a inizio giugno, in modo da poter contare su di lui per il Mondiale per club. Giuntoli avrebbe individuato in Osimhen il profilo ideale per rinforzare l’attacco dei bianconeri. La Juventus avrebbe già avanzato un’offerta da 85 milioni di euro per il giocatore, cercando di concludere l’affare prima del torneo. Tuttavia, in Italia la clausola rescissoria da 75 milioni non è applicabile, e quindi sarà necessario negoziare direttamente con il Napoli. Dopo aver ristrutturato il centrocampo e la difesa, i piani del club piemontese prevedono da tempo un investimento per rinforzare l’attacco. Dal lato Napoli emerge una diversa prospettiva. De Laurentiis preferirebbe cedere Osimhen a un club della Saudi Pro League, come l’Al-Hilal, che sembrerebbe disposto a proporre al giocatore un ingaggio triplo rispetto agli attuali 11 milioni netti percepiti dal bomber al Galatasaray. Si parla di una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni. Sorge però un quesito. Il quesito è se De Laurentiis accetterebbe di incassare meno, ossia i 75 milioni della clausola, pur di non vendere il giocatore alla Juventus Questa ipotesi appare più che plausibile. Ma ciò che risulterà determinante sarà la scelta di Osimhen, attratto sia dall’offerta faraonica dei club sauditi sia dal richiamo dell’ex direttore sportivo Giuntoli.